После 10 лет незаконного заключения в России в Украину вернулся активист Евромайдана Андрей Коломиец

Активист Евромайдана и бывший политический заключенный Андрей Коломиец вернулся в Украину после десяти лет незаконного содержания в Российской Федерации.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 11 июля, передает корреспондентка NV.

По его словам, сегодня Коломиец пересек украинско-молдавскую границу.

Реклама

В МИД отметили, что мужчина возвращался транзитом через Грузию и Молдову. Из-за окончания срока действия документов еще во время пребывания в тюрьме, украинское посольство в Тбилиси оперативно оформило необходимые документы для его возвращения.

Читайте также: Трое крымских политзаключенных вышли на свободу после 9 лет в российской колонии

8 июля стало известно, что Андрея Коломийца после освобождения задержали на пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе в Северной Осетии. Его жена Галина Коломиец сообщила Суспільному Крим, что мужчину двое суток удерживали в буферной зоне в нечеловеческих условиях.

В 2015 году Коломийца задержали в Кабардино-Балкарии якобы за хранение наркотиков, однако позже перевезли во временно оккупированный Крым, где обвинили в «покушении на убийство» сотрудников Беркута во время событий Революции Достоинства. В 2016 году его незаконно приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как отмечал его адвокат, единственными доказательствами в деле были две черно-белые фотографии якобы с обгоревшей формой силовиков.

После освобождения из колонии в Краснодарском крае 15 января 2025 года, его сразу же задержали и поместили в Центр временного содержания иностранцев МВД РФ в Гулькевицком районе. На следующий день суд принял решение о содержании Коломийца в центре до 14 апреля, а затем этот срок был продлен еще на 90 суток.