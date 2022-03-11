Командовал 29-й армией: в ВСУ подтвердили ликвидацию генерал-майора ВС РФ Колесникова 11 марта, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Где именно и при каких обстоятельствах был ликвидирован Колесников, пока не известно (Фото:chtn.ru)

Украинские военные подтвердили уничтожение генерал-майора ВС РФ Андрея Колесникова, командовавшего 29-й армией Восточного военного округа РФ.

Эту информацию в пятницу, 11 марта, подтвердили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

В то же время, где именно и при каких обстоятельствах был ликвидирован Колесников, не уточняется.

Командующим общевойсковым объединением (29-й армией) ВВО в Забайкальском крае он был назначен в декабре 2021 года. До этого Колесников исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.

В состав 29-й армии входят мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитно-ракетное соединения, а также подразделения специального назначения, РХБ защиты, РЭБ и инженерное обеспечение.

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