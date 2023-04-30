На фронте погиб Андрей «Кельт» Линийчук, которого называли самым результативным зенитчиком ВСУ 30 апреля, 22:22 В боях за Украину погиб военный из 95-й бригады 25-летний Андрей «Кельт» Линийчук (Фото:95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ / Facebook)

От вражеского обстрела погиб зенитчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Андрей «Кельт» Линейчук, которого называли самым результативным зенитчиком ВСУ. Военному было 25 лет.



О его гибели сообщила пресс-служба 95-й бригады.

«Кельт» стал самым результативным зенитчиком ВСУ, сбив 16 вражеских беспилотников Орлан и один Zala и даже боевой вертолет Ка-52.



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«Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании», — пишут о Линийчуке побратимы, ведь он стал первым, кто осуществил боевое применение британского ПЗРК Martlet — модификации Starstreak.

Линийчук также полный кавалер ордена За мужество.

Андрей Линийчук родом из Любарщины Житомирской области. Он еще со школьных лет стремился пойти в ВСУ, чтобы защищать страну. Сразу после получения степени «бакалавра» по лесоводству в Полесском университете, «Кельт» летом 2020 года подписал контракт с 95-й бригадой ДШВ.

Начало полномасштабного вторжения россиян он встретил под Горловкой на позициях ЗРК Стрела, в расчете которой работал.



Во время боев с российскими оккупантами Андрей дважды был ранен и каждый раз не мог дождаться, когда закончится лечение, чтобы вернуться к побратимам, рассказывают в 95-й бригаде.

К сожалению, во время очередного вражеского обстрела он погиб.

«Андрея нам будет не хватать. Он стал нам братом. Его настойчивость и ответственность были для нас примером, а чувство юмора — утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея», — говорит побратим погибшего воина Александр.

«В боях за Украину мы потеряли побратима и настоящего Аса! Однако дело его будет еще долго жить. Украинское небо всегда будет под надежной охраной и обороной», — пишут о погибшем побратиме в его бригаде.