На хлебозаводе ЧАНТА МАУНТ, что в Киевской области, состоялась встреча послов в рамках Украинской Формулы мира 4 сентября, 13:19 Новости компаний ХЛЕБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

На частично восстановленном после разрушения российскими ракетами высокотехнологичном хлебозаводе ЧАНТА МАУНТ, который находится в Киевской области, 30 августа 2023 года руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак провел седьмую встречу с представителями более 70 дипломатических учреждений

На встрече обсуждались вопросы мировой продовольственной безопасности в рамках имплементации Украинской Формулы мира, представленной Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Большой двадцатки (G20) в ноябре 2022 года.

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Мероприятие состоялось на территории завода по изготовлению замороженных хлебобулочных изделий ООО «ЧАНТА МАУНТ», принадлежащего группе компаний «ХЛЕБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», который в марте 2022 года пострадал от обстрелов российскими войсками. Сумма убытков составляет не менее 200 млн грн. Послам были продемонстрированы последствия удара, в частности, разрушенный цех и оборудование. Также они осмотрели рабочие производственные мощности завода, который постепенно восстанавливается, продегустировали высококачественную продукцию, изготовленную по инновационным технологиям.

Фото: ХЛЕБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Несмотря на ситуацию в стране, руководство ООО «Хлебные Инвестиции» приняло решение начать активную работу по восстановлению практически разрушенного предприятия «ЧАНТА МАУНТ». Для восстановления привлекаются как собственные, так и кредитные ресурсы. Также компания получила помощь по правительственной программе безвозвратных грантов для перерабатывающих предприятий от Минэкономики Украины в размере 8 млн грн. Но для полноценного запуска работы производства завод требует гораздо больше ресурсов.

Эта встреча стала хорошей возможностью еще раз продемонстрировать историю несокрушимости одного украинского предприятия, которое не только выстояло во время войны, но и за относительно короткий срок частично восстановилось и производит высококачественные хлебобулочные изделия, обеспечивает население продукцией и экспортирует ее.

Команда Chanta Mount гордится тем, что для проведения такого важного мероприятия в государстве была выбрана именно площадка завода.