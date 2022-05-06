Эвакуация гражданских: Украине удалось вывезти из Мариуполя и Азовстали около 500 человек — Ермак
В ОПУ заявили, что Украина продолжит делать все и для эвакуации с Азовстали также и военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Из частично захваченного РФ Мариуполя и меткомбината Азовсталь, который все еще удерживают украинские военные, удалось вывезти около 500 гражданских.
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Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал у себя в Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали. Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН», — написал он.
Тем временем превосходящие силы противника продолжают активный штурм Азовстали. Войска РФ используют танки, а также наносят по территории завода удары тяжелой артиллерии и авиации.
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