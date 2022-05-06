Эвакуация гражданских: Украине удалось вывезти из Мариуполя и Азовстали около 500 человек — Ермак

6 мая, 09:29
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В ОПУ заявили, что Украина продолжит делать все и для эвакуации с Азовстали также и военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ОПУ заявили, что Украина продолжит делать все и для эвакуации с Азовстали также и военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из частично захваченного РФ Мариуполя и меткомбината Азовсталь, который все еще удерживают украинские военные, удалось вывезти около 500 гражданских.

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Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал у себя в Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали. Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН», — написал он.

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Тем временем превосходящие силы противника продолжают активный штурм Азовстали. Войска РФ используют танки, а также наносят по территории завода удары тяжелой артиллерии и авиации.

https://www.youtube.com/watch?v=2jd-38RZdQc
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Азовсталь Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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