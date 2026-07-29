Национальное антикоррупционное бюро получило от адвоката экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака ходатайство о выезде за пределы Киева для «оказания правовой помощи военным».

Об этом 28 июля сообщил Антикоррупционный центр Межа.

В ответ на запрос центра НАБУ сообщило, что 13 июля адвокат Ермака подал ходатайство о разрешении посетить Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую и Запорожскую области. Поездка была обоснована участием Ермака в качестве адвоката в мероприятиях проекта Адвокат+.

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К ходатайству приложили пять однотипных писем-обращений от воинских частей, командиры которых обращались непосредственно к Ермаку.

Однако как раз в тот период, когда должны были состояться консультации — то есть 16 июля — Андрей Ермак якобы встречался с Александром Сырским, ныне уже бывшим главнокомандующим ВСУ.

Антикоррупционный центр Межа считает такую встречу «опасным прецедентом».

«Поездки, формально организованные для помощи военным, могут использоваться как канал сохранения неформального политического влияния после увольнения и получения подозрения», — подчеркнули в Меже.

16 июля «Украинская правда» со ссылкой на источники среди военных и правоохранителей сообщила, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетил пункт управления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. По данным собеседников издания, визит состоялся после увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.

11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Антикоррупционные органы заявили, что разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн «на элитном строительстве под Киевом» (речь идет о кооперативе Династия). Ермаку объявили о подозрении как одному из возможных участников этой группы.

14 мая ВАКС избрал бывшему главе Офиса президента меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Ермак провел несколько дней в СИЗО, а 18 мая ВАКС подтвердил, что за него внесли весь залог. Экс-глава ОП вышел из СИЗО, но был обязан сдать паспорта для выезда за границу, не покидать территорию Киева и носить электронный браслет.