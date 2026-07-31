«Хочется, чтобы страна стала лучше». Билецкий в интервью Лумер рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты

Командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий дал интервью блогеру Лоре Лумер, приближенной к президенту США. В частности, он заявил, что не будет баллотироваться в президенты до окончания войны с Россией.

«Во-первых, я против любых выборов во время войны. Украинское общество, как и американское, довольно поляризовано, и это может серьезно сказаться на нашей обороноспособности. Что касается моего дальнейшего пути… я дал себе слово, что до конца войны я — военный и сосредоточен исключительно на результате, победе и выживании моих солдат. Когда война закончится, тогда и будем решать, что делать дальше. Но, безусловно, хочется, чтобы наша страна стала лучше, богаче и чтобы ее больше уважали. Ведь это — наш общий долг перед теми, кто погиб», — рассказал Билецкий в интервью.

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Кроме того, в интервью командир опроверг российские заявления о «нацизме» бойцов Азова, распространяемые пропагандой РФ, и рассказал о героических поступках украинских воинов.

29 июля Лумер, прибывшая в Украину в этом же месяце, посетила Харьков и встретилась с Андреем Билецким. Она рассказала, что Билецкий провел для нее экскурсию по городу и, в частности, показал место на улице Рымарской. «Именно там в 2014 году украинские добровольцы впервые вступили в бой с россиянами», — пояснила Лора Лумер.

Она также подчеркнула, что поездка в Харьков была «очень опасной» из-за постоянных воздушных тревог. «Но я поехала бы куда угодно, чтобы встретиться с основателем Азова и расспросить его обо всем, что хотят знать американские налогоплательщики», — заявила блогер.

20 июля Лора Лумер, ранее известная своими ультраправыми взглядами и распространением российских нарративов, опубликовала видео своего прибытия в Киев и подписала его: «Я не в России, потому что я не пропагандистка».

Лора Лумер также публично признала, что годами находилась под влиянием российской пропаганды относительно войны в Украине.

По словам самой блогера, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить утверждения, которые слышала ранее.

23 июля Лора Лумер взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоялась в Мариинском дворце.

27 июля Лумер заявила, что США должны предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot. В частности, в публикации в соцсети X она рассказала, как во время визита в Украину несколько раз спускалась в бомбоубежище из-за пусков российских баллистических ракет и каждую ночь просыпалась от сирен воздушной тревоги.