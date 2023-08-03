Жена судьи ВАКС помогала ему написать решение в коррупционном деле — Слідство.Інфо 3 августа, 01:17 Андрей Бицюк (Фото:Слідство.Інфо)

Супруга судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка адвокат Анна Надточиева могла помогать ему принять решение в коррупционном деле, сообщает Слідство.Інфо в среду, 2 августа.

В расследовании сказано, что Бицюк уже более четырех лет работает следственным судьей ВАКС. Его супруга — адвокат объединения Черезов и партнеры, которая участвовала в конкурсе на должность судьи ВАКС, но не прошла отбор.



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По информации Слідства.Інфо, Бицюк мог поделиться с супругой материалами коррупционного дела бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко, которое расследуют уже шесть лет. Его подозревают в том, что он в сговоре с бизнесменом Владимиром Галантерником и чиновниками Одесского горсовета передал земельные участки в Одессе под застройку фирме ФПГ Будова на выгодных ей условиях, а взамен получил квартиру стоимостью 3,5 млн грн. Жученко может грозить до 12 лет тюрьмы.

В первые дни полномасштабного вторжения Жученко попросил ВАКС перечислить 2,6 млн грн, которые он внес в качестве залога, на нужды ВСУ. Судья Бицюк через несколько минут заседания принял резолютивную часть решения, удовлетворив его просьбу и ослабив меру пресечения Жученко. Сейчас он находится под личным обязательством — сдал загранпаспорта и должен приходить в суд по требованию.

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Журналисты получили черновик полной версии решения, созданный из учетной записи Бицюка 2 марта 2022 года, который содержит «достаточно туманную формулировку» о том, почему Жученко разрешают перечислить залог на нужды защитников Украины и получить больше свободы. Слідство.Інфо также получило документ с названием СправаЖуч, созданный Бицюком, в который вносила правки Анна Надточиева. Отредактированный документ был отправлен с почты Надточиевой на почту ее супруга.

Инфографика: Слідство.Інфо

По информации расследователей, после правок в окончательном решении суда появилась новая формулировка: «Сторона защиты обосновывает ходатайство об изменении меры пресечения введением военного положения и предоставлением возможности подозреваемому Жученко А.Д. принять участие в защите территориальной целостности и независимости Украины».

При этом, как сказано в материале, во время заседания ВАКС об этом речь не шла. Жученко в разговоре с журналистами сказал, что хотел передать сумму залога на нужды ВСУ, но в начале полномасштабного вторжения ему сказали, что по закону такой возможности нет. Он также заявил, что ходатайство подавалось «с единственной целью — помощь нашему государству».

Слідство.Інфо пришло к выводу, что экс-прокурор хотел помочь ВСУ деньгами, а не идти на фронт, и в его ходатайстве не упоминалось, что он намерен защищать Украину с оружием в руках.

«А в официальном решении, которое является публичным, именно это намерение убеждает судью ослабить меру пресечения подозреваемому в коррупции. Получается, что жена судьи просто придумала это, когда редактировала документ, будучи абсолютно посторонним человеком в этом деле», — считают журналисты.

По информации расследователей, в другом случае автором документа с проектом решения по делу Жученко является следственная судья ВАКС Наталья Мовчан. Судья отказалась общаться с журналистами.

Слідство.Інфо также предполагает, что Надточиева имела доступ к материалам дел, которыми занимался ее муж, в частности, к конфиденциальным данным — копиям паспортов, адресам, банковским данным и так далее в отношении подозреваемых в так называемом деле Труханова-Галантерника Андрея Гавриленко и Бориса Родина.

По данным журналистов, судя отправлял жене ряд документов по делу другого подозреваемого в коррупции Олега Брындака.

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько заявил, что, если удастся доказать, что судья использовал в судебном решении «чужие мысли, выдавая их за свои», этот случай должен рассмотреть Высший совет правосудия. По его словам, такой дисциплинарный проступок может быть основанием для увольнения.

Бицюк в комментарии журналистам заявил, что никто не помогает ему принимать судебные решения. Он также заявил, что не выносит дела из суда и не делится с женой материалами дел. Надточиева сначала сказала, что никогда не вмешивалась в его работу, но позже не исключила, что могла «подкорректировать какой-то текст».

«Тогда началась война, я была на Закарпатье. Он [муж, судья Бицюк] работал и жил в суде. Возможно, он просил меня немного подкорректировать какой-то текст, потому что он не успевал, но я не помню никаких деталей. Чисто теоретически могло быть, что мне дали шаблон, сказали, что надо что-то подкорректировать. Возможно, это был помощник. Он меня никогда не просит ни о чем больше. Я считаю, что его знания выше моих», — заявила адвокат.