Андреевская церковь официально перешла в пользование Константинополя

В Украине вступил в силу закон № 2598-VIII о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Андреевскую церковь передают в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий при условии, что Вселенский патриархат будет придерживаться законодательства об охране культурного наследия.

Само строение остается в государственной собственности.

На данный момент Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополю.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами. По его мнению, это может способствовать получению автокефалии Украинской православной церкви.

Пиарится ли Порошенко на создании единой поместной церкви? Комментарий спикера УПЦ КП

11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.