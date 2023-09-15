«Цена — большие потери». В третьей штурмовой бригаде раскрыли детали боев за Андреевку под Бахмутом 15 сентября, 11:15 Украинские военные под Бахмутом, 7 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Майор, замкомандира тактической группы Азов, замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов рассказал детали об освобождении села Андреевка Донецкой области и других сел вокруг Бахмута. Это стоило украинским бойцам больших ценных потерь.



Об этом Кудряшов заявил в эфире Радио Свобода.



По его словам, сейчас Андреевка под контролем 3-й отдельной штурмовой бригады, бойцы которой проводят «определенные стабилизационные действия», чтобы закрепить успех. Во время наступления на юге Бахмута им удалось уничтожить личный состав 72-й отдельной мотострелковой бригады армии России вместе с ее руководством.

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«На сегодня, по такой моей скромной информации, 72-я бригада вооруженных сил Российской Федерации не существует на планете Земля», — заявил военный.

Освобождение населенных пунктов вокруг Бахмута происходило в два этапа, говорит Кудряшов. Сначала ВСУ готовили плацдарм на берегу канала Северский Донец, что и позволило действовать в направлении Андреевки, Клещиевка и Курдюмовка. А в течение последнего месяца — проводили ежедневные штурмы, рейды и закреплялись на участках, высотах, пока не сделали это в самой Андреевке.

«Все эти мероприятия, к сожалению, сопровождались большими потерями, очень ценными большими потерями непосредственно для Третьей штурмовой бригады не только среди техники или средств поражения, но и, к большому сожалению, среди личного состава. Поэтому мы должны понимать, какой ценой эти уже оперативные большие успехи для Украины, непосредственно для нас, для украинцев, даются. Это ценой жизни наших пехотинцев и солдат», — добавил он.

Впервые об освобождении Андреевки заявила замминистра обороны Анна Маляр 14 сентября. Вскоре бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

15 сентября взятие села под контроль подтвердили в Генштабе. По словам Маляр, накануне ситуация была динамичной и менялась несколько раз за день.