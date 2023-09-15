Плацдарм для Сил обороны. В 3 ОШБр объяснили важность освобождения Андреевки

15 сентября, 19:30
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Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в пятницу, 15 сентября, рассказал о важности освобождения Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

У себя в Telegram-канале Жорин отметил, что Андреевка позволяет полностью контролировать железную дорогу, которая является опорной линией для дальнейшего наступления.

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«Она является необходимым плацдармом для продвижения дальше, ведь задача украинских сил на этом направлении — окружение Бахмута, и без Андреевки добиться этого невозможно», — объяснил он.

Бои за Андреевку были очень тяжелыми — российскими оккупанты постоянно перебрасывали резервы и потеряли такое количество личного состава, что «объяснить это логически невозможно», добавил Жорин.

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Он подчеркнул, что защитники Украины добились успеха, хотя «много кто не верил, что эта задача нам под силу».

«Третья штурмовая справилась, еще раз показав свою силу. И в первую очередь это стало возможным благодаря нашим бойцам», — написал защитник.

Впервые об освобождении Андреевки заявила замминистра обороны Анна Маляр 14 сентября. Вскоре бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

15 сентября взятие села под контроль защитников Украины подтвердили в Генштабе. По словам Маляр, накануне ситуация была динамичной и менялась несколько раз за день.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Наступление Андреевка Бахмут Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

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