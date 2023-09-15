Плацдарм для Сил обороны. В 3 ОШБр объяснили важность освобождения Андреевки 15 сентября, 19:30 Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в пятницу, 15 сентября, рассказал о важности освобождения Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

У себя в Telegram-канале Жорин отметил, что Андреевка позволяет полностью контролировать железную дорогу, которая является опорной линией для дальнейшего наступления.



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«Она является необходимым плацдармом для продвижения дальше, ведь задача украинских сил на этом направлении — окружение Бахмута, и без Андреевки добиться этого невозможно», — объяснил он.

Бои за Андреевку были очень тяжелыми — российскими оккупанты постоянно перебрасывали резервы и потеряли такое количество личного состава, что «объяснить это логически невозможно», добавил Жорин.

Он подчеркнул, что защитники Украины добились успеха, хотя «много кто не верил, что эта задача нам под силу».

«Третья штурмовая справилась, еще раз показав свою силу. И в первую очередь это стало возможным благодаря нашим бойцам», — написал защитник.

Впервые об освобождении Андреевки заявила замминистра обороны Анна Маляр 14 сентября. Вскоре бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

15 сентября взятие села под контроль защитников Украины подтвердили в Генштабе. По словам Маляр, накануне ситуация была динамичной и менялась несколько раз за день.