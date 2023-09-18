ВСУ подняли украинский флаг над освобожденной от оккупантов Андреевкой — видео 18 сентября, 11:58 Военные Третьей штурмовой бригады подняли над Андреевкой украинский флаг (Фото:3-я отдельная штурмовая бригада/Facebook)

Украинские военные подняли флаг Украины над освобожденной от российских оккупантов Андреевкой Донецкой области.

Соответствующие фото и видео опубликовали на странице 3-й отдельной штурмовой бригады в Facebook.

«Украинский флаг над населенным пунктом Андреевка поднят! Отвоеван подразделениями Третьей отдельной штурмовой бригады», — говорится в описании к видео.

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На кадрах боец идет по разрушенному в результате боев населенному пункту.

«Третья штурмовая полностью забрала село Андреевка. Слава нации! Смерть врагам!» — отметил он.

15 сентября взятие села Андреевка под контроль защитников Украины подтвердили в Генштабе.

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что Андреевка позволяет полностью контролировать железную дорогу, которая является опорной линией для дальнейшего наступления.

18 сентября в Минобороны Украины сообщили, что войска РФ пытаются вернуть утраченные позиции, атакуя подразделения ВСУ.





