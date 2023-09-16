«Не бросаем, а уничтожаем». В боях за Андреевку россияне приказали открыть огонь по своим, когда тех брали в плен — видео 16 сентября, 12:08 Бои за Андреевку Донецкой области (Фото:Скриншот видео Андрей Билецкий/Telegram)

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий показал новые кадры операции бойцов по освобождению села Андреевка Донецкой области. Россияне в отчаянии открывали огонь по своим оккупантам.



По словам Билецкого, штурмовая группа 2-го механизированного батальона брала очередную группу пленных. Тогда россияне, понимая, что село потеряно, а его бойцы массово сдаются — приказали открыть «огонь по своим».

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«Cвоих не бросаем», а «уничтожаем"[…] Прилет. На командном пункте тишина, все поседели. Дым рассеивается — все наши целы, один пленный на куски, двум повезло, и их выводят жить. На войне везение играет роль», — рассказал командир.

Впервые об освобождении Андреевки заявила замминистра обороны Анна Маляр 14 сентября. Однако бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

15 сентября взятие села под контроль подтвердили в Генштабе, а затем и в третьей штурмовой. По словам Маляр, накануне ситуация была динамичной и менялась несколько раз за день.

В 3-й ОШБр заявили, что в боях полностью разбили 72-ю отдельную мотострелковую бригаду армии России, в том числе и ее руководство, и проложили путь к прорыву на правом фланге от Бахмута. В то же время украинские бойцы также понесли большие потери как в технике, так и в личном составе.