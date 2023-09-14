Маляр объяснила преждевременное заявление об освобождении Андреевки «коммуникационным сбоем»

14 сентября, 17:29
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Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Заместительница министра обороны Анна Маляр в четверг, 14 сентября, уточнила свое заявление об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении, которое позже опровергли защитники Украины.

У себя в Telegram Маляр написала, что не публикует такую информацию без согласования с военными, но в этот раз произошел «коммуникационный сбой» между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий.

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«В Андреевке есть определенный успех и по состоянию на сейчас продолжаются тяжелые бои», — уточнила замминистра.

Ранее 14 сентября Анна Маляр сообщила о продвижении Сил обороны на Бахмутском направлении и освобождении Андреевки. Вскоре бойцы 3-ей отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

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«Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач», — заявили в 3-й ОШБр.

Инфографика: deepstatemap.live

После этого Маляр изменила сообщение в Telegram, уточнив, что ситуация в Андреевке «очень сложная и переменчивая».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Министерство обороны Украины Бахмут Анна Маляр

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