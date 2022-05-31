Заставляют выбрасывать товары. Оккупанты на блокпосту издеваются над украинцами — советник мэра Мариуполя

31 мая, 15:30
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты держат украинцев в качестве живого щита в районе блокпоста в направлении Запорожья и издеваются над ними.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, захватчики все больше прибегают к издевательствам.

Видео дня

«Многие жители Херсонской области направляются в сторону Запорожья с грузом собственно выращенных огурцов, клубники и других типичных для этого времени овощей, фруктов и ягод. Оккупанты заставляют все выбрасывать перед блокпостом», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=MMfKnJEkfdM

Андрющенко заявил, что оккупанты говорят украинцам, что это «российские товары».

«Сейчас сотни килограммов продуктов и тысячи недополученных гривен гниют по дороге и на обочинах», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Оккупант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X