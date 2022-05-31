Заставляют выбрасывать товары. Оккупанты на блокпосту издеваются над украинцами — советник мэра Мариуполя 31 мая, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты держат украинцев в качестве живого щита в районе блокпоста в направлении Запорожья и издеваются над ними.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, захватчики все больше прибегают к издевательствам.

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«Многие жители Херсонской области направляются в сторону Запорожья с грузом собственно выращенных огурцов, клубники и других типичных для этого времени овощей, фруктов и ягод. Оккупанты заставляют все выбрасывать перед блокпостом», — сказал он.

Андрющенко заявил, что оккупанты говорят украинцам, что это «российские товары».

«Сейчас сотни килограммов продуктов и тысячи недополученных гривен гниют по дороге и на обочинах», — написал он.

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