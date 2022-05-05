Задержание Шария: в Слуге народа заявили, что экстрадиция пропагандиста в Украину — дело времени 5 мая, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Анатолия Шария подозревают в госизмене (Фото:Уляна Супрун/Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский уверен, что задержанного в Испании прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария в итоге экстрадируют в Украину.

Об этом он сказал в четверг, 5 мая, в эфире общенационального телемарафона.

«Я убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он на территории Украины будет завтра, слишком оптимистично. Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, у меня сомнений нет», — заявил нардеп.

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Как рассказали ранее в СБУ, 4 мая испанские власти задержали Шария по запросу украинских правоохранителей, которые вменяют ему государственную измену за поддержку кремлевского режима.

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