Задержание Шария: в Слуге народа заявили, что экстрадиция пропагандиста в Украину — дело времени

5 мая, 11:36
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Анатолия Шария подозревают в госизмене (Фото:Уляна Супрун/Facebook)

Анатолия Шария подозревают в госизмене (Фото:Уляна Супрун/Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский уверен, что задержанного в Испании прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария в итоге экстрадируют в Украину.

Об этом он сказал в четверг, 5 мая, в эфире общенационального телемарафона.

«Я убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он на территории Украины будет завтра, слишком оптимистично. Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, у меня сомнений нет», — заявил нардеп.

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Как рассказали ранее в СБУ, 4 мая испанские власти задержали Шария по запросу украинских правоохранителей, которые вменяют ему государственную измену за поддержку кремлевского режима.

https://www.youtube.com/watch?v=o8suqUmv3rU
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Испания Государственная измена Экстрадиция Коллаборант Пропагандист партия Слуга народа Анатолий Шарий

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