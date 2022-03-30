Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка 30 марта, 12:46 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Тимощук продолжает работать в РФ, игнорируя ее агрессию против Украины (Фото:dynamo.kiev.ua)

Украинского футболиста Анатолия Тимощука, который является ассистентом главного тренера российского клуба Зенит, лишили звания почетного гражданина Луцка за игнорирование военной агрессии РФ.

Такое решение принял местный горсовет.

«В то время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором он продолжает работать на оккупанта и дискредитирует высокое звание Почетный гражданин города Луцка», — говорится в обнародованном заявлении.

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Тем временем отец футболиста, по словам главного тренера ровенского клуба Вереса Юрия Вирта, вступил в тероборону Луцка.

Сам же Тимощук, по словам его бывшего менеджера, может быть связан с ФСБ.

«Есть много прямых и косвенных показаний и доказательств. К примеру, все водители, обслуживавшие Тимощука в Санкт-Петербурге, были сотрудниками местного ОМОНа. У него было много личных контактов, как с представителями политических элит России, так и с силовыми ведомствами. Если останавливала полиция, идет „звонок другу“ — и все, отпускали. В последнее время он этим очень хвастался и даже намеренно нарушал правила во время движения. Имел „проездной“ — без всяких ограничений», — рассказал он.



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