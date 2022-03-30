Тимощука лишили звания почетного гражданина Луцка

30 марта, 12:46
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Анатолий Тимощук продолжает работать в РФ, игнорируя ее агрессию против Украины (Фото:dynamo.kiev.ua)

Анатолий Тимощук продолжает работать в РФ, игнорируя ее агрессию против Украины (Фото:dynamo.kiev.ua)

Украинского футболиста Анатолия Тимощука, который является ассистентом главного тренера российского клуба Зенит, лишили звания почетного гражданина Луцка за игнорирование военной агрессии РФ.

Такое решение принял местный горсовет.

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«В то время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором он продолжает работать на оккупанта и дискредитирует высокое звание Почетный гражданин города Луцка», — говорится в обнародованном заявлении.

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Тем временем отец футболиста, по словам главного тренера ровенского клуба Вереса Юрия Вирта, вступил в тероборону Луцка.

Сам же Тимощук, по словам его бывшего менеджера, может быть связан с ФСБ.

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«Есть много прямых и косвенных показаний и доказательств. К примеру, все водители, обслуживавшие Тимощука в Санкт-Петербурге, были сотрудниками местного ОМОНа. У него было много личных контактов, как с представителями политических элит России, так и с силовыми ведомствами. Если останавливала полиция, идет „звонок другу“ — и все, отпускали. В последнее время он этим очень хвастался и даже намеренно нарушал правила во время движения. Имел „проездной“ — без всяких ограничений», — рассказал он.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Футбол Российская агрессия Зенит Луцк Анатолий Тимощук Война России против Украины

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