Мэру Волчанска Харьковской области сообщили о подозрении в госизмене 15 июня, 22:07 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Степанец (Фото:скриншот видео/ООО ТРК СОКОЛ Волчанск/YouTube)

Городскому голове временно захваченного Волчанска Харьковской области Анатолию Степанцу сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, 15 июня, в Telegram-канале.



По информации следствия, мэр Волчанска перешел на сторону России, поддержал создание так называемой «временной гражданской администрации Харьковской области» и добровольно участвовал в ее деятельности. 3 июня он принял участие в мероприятии с участием коллаборантов во временно захваченном Купянске, на котором был создан псевдоорган.

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Как заявили в Харьковской областной прокуратуре, восьми участникам мероприятия 8 июня заочно сообщили о подозрении.



В марте Анатолий Степанец говорил Суспільному, что он вместе с командой поддерживает Украину и отказался раздавать «помощь» от российских военных. Позже в СМИ появлялась информация, что оккупанты под видом «гуманитарной помощи» пытались незаконно сменить городского голову Волчанска.

В начале апреля на ресурсах российских оккупантов появилось видео со Степанцом в неизвестном помещении рядом с вооруженным военным, на котом тот на вопрос «Слава Украине или России» отвечает «России». На видео также был другой человек, лежащий лицом вниз на полу со связанными руками.

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