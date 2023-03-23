ДШВ — о ситуации с комбатом Куполом: Назначили на равнозначную должность. Отслеживаем рост каждого командира 23 марта, 13:30 Анатолий Купол (Фото:Минобороны Украины)

В командовании Десантно-штурмовых войск разъяснили ситуацию с командиром батальона 46-й бригады Анатолием Козлом с позывным Куполом, которого сняли с должности после интервью The Washington Post.

На брифинге в четверг, 23 марта, замначальника штаба командования ДШВ Виктор Люльчак заявил, что комбат является одним из элементов бригады и видит только происходящее в его подразделении.



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По его словам, после интервью WP провели служебное расследование — для подобных комментариев журналистам нужно получить как минимум разрешение командира бригады.

«Это было его субъективное мнение, я хорошо знаю этого человека, он хороший командир. Можно сказать, благодаря ему и не только Макаров устоял. Это коллективная работа всех штабов[…] Также он хорошо выполнял задачи на Херсонском направлении, в Соледаре», — сказал Люльчак.

Он заявил, что Купола назначили на равнозначную должность, где он сможет передать свой боевой опыт новым военным.

«Мы отслеживаем каждого командира, и они растут. Дальше он может стать начальником штаба бригады или его заместителем, а может, и командиром бригады. Мы своих не бросаем», — подытожил он.

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия Купола решили перевести на должность замкомбата учебного центра после его интервью Washinghton Post. В материале говорилось, что украинской армии не хватает боеприпасов, а качество подготовки мобилизованных украинцев, заменивших опытных военных, — низкое.

22 марта Купол заявил, что «то, что попало на полосы издания — лишь часть того, что я говорил, и не совсем то, что я хотел донести до людей». Он признал, что позволил себе излишние эмоции и озвучил исключительно свое субъективное мнение.

