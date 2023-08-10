Суд взял под стражу одного из сообщников бывшего «слуги народа» Гунько 10 августа, 17:25 Анатолий Гунько (Фото:Анатолий Гунько/Facebook)

В четверг, 10 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения и отправил под стражу сообщника народного депутата Анатолия Гунько, который представлял фракцию Слуга народа и которого задержали во время получения части взятки в 85 тысяч долларов.

Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

САП отметила, что за сообщника также можно внести залог в размере 2 миллионов гривен.

Помощнику Гунько инкриминируется ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит от 8 до 12 лет заключения.

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8 августа НАБУ и САП разоблачили Гунько и двух его сообщников, которые получили первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от предпринимателя за якобы «передачу в аренду государственных земель».

По данным СБУ, за взятку нардеп обещал бизнесмену обеспечить передачу для обработки государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

10 августа Гунько исключили из фракции Слуга народа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на государственных должностях и в Верховной Раде не должно быть людей, которые работают не в интересах государства, а себе «на карман».

9 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу Гунько на два месяца с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.