Анализы подтвердили гепатит у украинского моряка Андрея Эйдера - адвокат Сегодня, 19:16 30 Цей матеріал також доступний українською Iryna Gerashchenko via Facebook Андрея Эйдера могли заразить гепатитом в СИЗО Iryna Gerashchenko via Facebook

Результаты анализа подтверждают, что пленный украинский военный моряк Андрей Эйдер больной гепатитом В.

Об этом в комментарии 5 каналу сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, такие данные содержатся в эпикризе, выданном в больнице СИЗО Матросская тишина. При этом официальный документ содержит ошибку - умышленную или нет - неизвестно. В документе указано, что анализ Эйдеру сделали 20 ноября - за несколько дней до захвата в районе Керченского пролива.

"В настоящее время у Эйдера проведен новый забор крови, будет проводиться новый анализ, который должен уже окончательно дать ответ, действительно ли заразили его в СИЗО Матросская тишина гепатитом В", - сказал Полозов.

В то же время адвокат Александра Маркова уточнила, что в эпикризе указано положительный результат теста на вирус гепатита С и гепатита В.

"Anti-HCV - положительный от 20.11.2018 года, HBsAg положительный от 20.11.2018 года", - сообщила Маркова.

Напомним, что ранее адвокат Николай Полозов заявил, что самого молодого удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера могли заразить гепатитом уже в Москве.

19-летний Андрей Эйдер был ранен вместе с Василием Сорокой и Андреем Артеменко, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.

Их несколько недель продержали в больнице СИЗО Матросская тишина, а в январе перевели в СИЗО Лефортово в якобы "удовлетворительном состоянии".

Адвокаты подали ходатайство о переводе раненых украинских моряков из московского СИЗО Лефортово в больницу в Украине или нейтральной стране для проведения медицинского обследования.