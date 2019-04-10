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Анализы, дебаты и раскол в Самопомочи. Главные новости 10 апреля

Сегодня, 20:00
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Анализы, дебаты и раскол в Самопомочи. Главные новости 10 апреля - фото

Коллаж НВ

Главные новости дня

Олимпийский получил запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты относительно проведения дебатов, а в партии Самопомочь произошел раскол.

НВ собрало самые важные новости дня.

Порошенко сдал анализы экспертам VADA

Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы представителям антидопинговой организации VADA. Шоумен Владимир Зеленский отказался от повторной сдачи анализов. Читать далее...

НСК Олимпийский получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов

В НСК Олимпийский поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов в президенты относительно проведения дебатов. Читать далее...

Кремль прокомментировал скандальную политическую рекламу с Путиным

В Москве прокомментировали появление в Украине агитационных плакатов Петра Порошенко, на которых избирателей призывают сделать выбор между ним и президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы выбираем Путина, а украинцы - посмотрим", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Читать далее...

Кабмин одобрил увольнение Степанова с поста главы Одесской ОГА и Гордеева с поста главы Херсонской ОГА

Кабинет министров одобрил увольнение главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева согласно заявлению об отставке по собственному желанию. Также Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской ОГА. Читать далее...

Смешко не примет предложений Зеленского и Порошенко о должностях

Экс-кандидат в президенты Украины и бывший глава СБУ Игорь Смешко не ведет переговоров о будущих должностях с нынешними лидерами избирательной гонки Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сообщила его пресс-секретарь Зоя Загородняя. Читать далее...

В штабе Зеленского рассказали о первых десяти решениях шоумена

Идеолог предвыборной кампании шоумена Владимира Зеленского Руслана Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев рассказали о десяти шагах кандидата в президенты в случае его выигрыша на выборах. Читать далее...

Соболев и Семенченко выходят из Самопомочи

Народные депутаты Украины Егор Соболев и Семен Семенченко объявили о намерении выйти из партии Самопомич. Читать далее...

Теги:   Анализ крови Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко

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У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

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