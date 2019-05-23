Анализ проблемы. Для чего в Украине будут вести учет ДТП Сегодня, 14:19 495 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/Grahame Jenkins Учет ДТП будут вести с помощью электронных средств Unsplash/Grahame Jenkins

В Украине будут вести учет дорожно-транспортных происшествий.

Такой проект постановления МВД утвердил Кабинет министров.

В пояснительной записке указывается, что получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП позволит оценить состояние аварийности на украинских дорогах, выявить причины аварий, а затем принять необходимые меры.

Как рассказал в комментарии Радио НВ заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, учет необходим для анализа проблемы и предупреждения подобных ситуаций в будущем. Учет ДТП будут вести с помощью электронных средств.

В Министерстве внутренних дел исповедуются, что система заработает до конца нынешнего года

«Также во взаимодействии с другими профильными подразделениями, осуществляют и контроль за безопасностью дорожного движения, и непосредственно оказание медицинской помощи гражданам подразделения Министерства здравоохранения, больницы. В том числе, Министерство инфраструктуры привлечено к учету, а также использованию такой информации в дальнейшем, и Укрбезопасность, и Укравтодор. Если в Министерстве инфраструктуры необходима будет информация на счет статистики, о причинах, последствиях ДТП, они получат это непосредственно в электронном виде, а не пересылая бумажки», — отметил Гончаров.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что система заработает до конца нынешнего года.

Неупорядоченность информации

Одна из главных проблем МВД по вопросу ДТП — это неупорядоченность информации в самом ведомстве, утверждает в комментарии Радио НВ автомобильный эксперт Рауль Чилачава.

Подсчет аварий на дорогах происходил некачественно

По его словам, подсчет аварий на дорогах происходил некачественно, а саму информацию не анализировали. Именно поэтому такие истории повторялись. В них всегда обвиняют водителей, часто забывая об ответственности самого государства или других структур, добавил Чилачава.

«Все это выглядело не очень профессионально, потому что у нас не всегда следили за тем, чем закончилась ДТП. То есть люди были живы, когда произошло ДТП, их забрала скорая помощь, а потом никто информацию не проверял, что с теми людьми произошло. То есть если мы говорим о статистике смертности на дорогах, то она у нас очень часто была неполной. Потому что никто потом не проверял, погибли люди, выжили или получили инвалидность. Это уже стало частным делом пострадавших», — отметил Чилачава.

Государственные программы

По данным ООН, ежегодно в мире в результате ДТП погибает минимум полтора миллиона человек, а с увеличением количества автомобилей эта статистика ухудшается. В то же время, например, в Швеции за последние 20 лет количество смертельных случаев на дорогах уменьшилась практически вдвое.

Причина этого — Vision Zero — государственная программа, которую утвердили более 20 лет назад. В Швеции поняли, что водители, как и обычные люди, будут ошибаться всегда. Поэтому решили, что необходимо организовать дорожное движение таким образом, чтобы ошибки людей не приводили к смертельным последствиям.

Необходимо организовать дорожное движение таким образом, чтобы ошибки людей не приводили к смертельным последствиям

В решении этой проблемы также участвуют структуры, которые строят, обслуживают дороги, производители автомобилей. Подобную программу используют также в Великобритании, Дании, Голландии и других стран ЕС.

Как рассказал в комментарии Радио НВ главаобщественной инициативы Vision Zero для Украины Виктор Загреба, шведская программа — это больше философия движения. Ее принимают не только на уровне стран, но и городов. В Украине официально она не утверждена, и на практике почти не работает. Такая же судьба может постигнуть учет ДТП, хотя идея — правильная, добавил Загреба.

«Всегда в ДТП юридически виноват один или другой, и он является причиной этого ДТП. По западным подходами, виноват частично всегда владелец дороги, который мог бы сделать эту дорогу иначе. Из положительных моментов — в прошлом году в Украине была принята государственная программа, которая поставила цель уменьшать смертность планомерно на 30% до 2020 года. И в этом году началась реализация мероприятий по повышенной безопасности движения», — отметил Загреба.

По данным Государственного агентства автомобильных дорог Украины, сейчас в стране насчитывается 78 мест концентрации ДТП. Больше всего таких мест на трассе Киев-Чоп.