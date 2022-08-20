«На территории РФ уже прячут склады». Кто стоит за взрывами в Крыму и Белгороде, чем ВСУ поможет спутник от Притулы — аналитик CIT 20 августа, 16:19 Эксклюзив НВ Украина сможет круглосуточно получать снимки SAR-спутника в любую погоду (Фото:Ігор Лаченков / Facebook via ICEYE)

Из-за взрывов в оккупированном Крыму и Белгородской области Россия пытается скрывать от Украины склады с боеприпасами даже на своей территории, отмечает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В интервью Радио НВ он рассказал, как «хлопки» происходят на неподконтрольной Украине территории, насколько опасна ситуация на Запорожской АЭС и чем ВСУ поможет спутник, который приобрел волонтер Сергей Притула за деньги, которые украинцы собирали на Байрактары.

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— Начну с Запорожья, с Энергодара, потому что мне кажется, что оттуда приходят тревожные новости. ГУР Украины заявляет, что Россия якобы готовит некую провокацию на Запорожской АЭС. Было сообщение, что должно быть сегодня что-то, потому что оккупанты объявили неожиданный выходной. CNN верифицировало видео, на котором у реактора на Запорожской АЭС стоят автомобили военных. Исследовали ли вы, что там происходит? Какого рода провокацию может готовить Россия?

— Украинская разведка делает такие выводы прежде всего, глядя на заявления российской стороны, вбрасывающие фейковые новости, что якобы Украина планирует провокацию, которая приведет к какому-то очень большому взрыву или плавлению реактора и загрязнению территории Украины, даже Европы, чтобы обвинить в этом Россию. Глядя на это, можно предположить, что Россия будет готовить какую-нибудь провокацию.

Однако, если говорить о нашем опыте, например сирийском, там Россия также очень много говорила, что якобы сирийские повстанцы планируют провокацию с химическим оружием. Вполне возможно было предположить, что после этого последуют атаки сирийского правительства с применением химического оружия, в чем будут обвинять повстанцев. Не то, что этого не происходило, но эти заявления российского Министерства обороны по Сирии не имели ничего общего с происходящим после них.

Так что это такой информационный шум, как мы сейчас считаем. Понятно, что с россиянами ничего невозможно исключать. Мы видели и, например, заявления источников западных разведок, которые говорили, что никакие обстрелы этой АЭС не страшны, потому что она построена так, что выдержит даже попадание пассажирского самолета, большого лайнера.

Единственная проблема, которая может произойти с этой АЭС: если она будет, во-первых, отключена от внешнего электрического тока, а во-вторых, там выйдут из строя все генераторы. Тогда будет проблема с охлаждением реактора и то, что называют фукусимским сценарием. Но там это произошло потому, что вдруг цунами смыло почти все генераторы, которые обеспечивали питание именно АЭС, соответственно, произошло плавление реактора.

Сейчас, чтобы отключить сразу все эти дизельные, резервные генераторы, я не знаю, что может произойти.

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