Анафему с Филарета Синод снял единогласно - помощник патриарха Варфоломея

Помощник Вселенского патриарха, профессор Патриаршей академии Крита Макариос Христопольський заявил, что Синод принял решение о возобновлении канонического статуса предстоятеля УПЦ КП Филарета с решимостью и единодушием.

В интервью Укринформу Макариос отметил, что Вселенский патриархат в течение многих лет изучал данный вопрос.

По словам представителя Константинополя, предстоятель УПЦ КП подал патриарху Варфоломею шесть апелляций "эклита", и несколько лет назад была создана совместная комиссия из иерархов Вселенского патриархата и иерархов Русской церкви для изучения церковного раскола в Украине.

"К сожалению, московская церковь необоснованно прервала работу этой комиссии, и с тех пор ответственна за то, что не прилагалось никаких усилий к решению этой проблемы", - добавил он.

Макариос отметил, что патриарх Варфоломей вынес это на рассмотрение Синода в "удобное время"

"Не только не возникло никаких возражений, но наоборот, с большой решительностью и участием было принято единогласное решение", - сказал он.

Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.