Дрон модели P1-Sun могут запускать с борта самолета Ан-28 (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские военные впервые в истории применили легкий транспортный самолет Ан-28 в качестве платформы для запуска зенитных дронов P1-SUN и Surveyor комплекса Merops. Об этом свидетельствуют опубликованные в Сети видео, которые проанализировало издание Defense Express .

По данным аналитиков, под крыльями Ан-28 можно подвесить до шести зенитных дронов. Операторы размещаются непосредственно на борту самолета, откуда управляют зенитными БпЛА.

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Это первый в истории пример применения самолетов в качестве носителей беспилотников, подчеркивает Defense Express.

На распространенных в Сети кадрах видно, что на Ан-28 сохранили бортовые пулеметы. Таким образом самолет может работать по вражеским целям сразу двумя типами вооружения — «миниганами» и беспилотниками-перехватчиками.

Defense Express сообщает, что Ан-28 подходит для роли «летающей батареи» с дронами из-за способности взлетать с неподготовленных площадок и малых габаритов — размах крыла самолета составляет 22 метра, длина фюзеляжа — 12,98 метра.

На борту Ан-28 помещаются до 19 человек, которыми могут быть операторы БпЛА. Максимальная скорость полета составляет 355 км/ч, дальность полета — до 1900 километров, что позволяет длительное время барражировать при перехвате российских шахедов.

Дроны Surveyor из состава комплекса Merops, по данным Defense Express, имеют возможность летать на скорости 285 км/ч и использовать кинетическую боевую часть для перехвата целей. БпЛА P1-SUN имеют радиус действия до 15 километров, высоту перехвата целей до 5000 метров, а продолжительность полета — 15−17 минут.