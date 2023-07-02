«Непрактичные, с тонкой броней». Командир ВСУ оценил французские легкие танки на поле боя 2 июля, 15:30 AMX-10 RC (Фото:Скриншот видео Oleksii Reznikov/Twitter)

Один из командиров Вооруженных сил Украины заявил, что высокомобильные боевые машины пехоты AMX-10 RC, которые были переданы Францией для нужд украинского войска, имеют несколько существенных недостатков.

Об этом сообщает AFP.

34-летний майор ВСУ под псевдонимом Спартанец, который является командиром батальона в 37-й бригаде морской пехоты, рассказал изданию, что эта машина имеет легкую броню, а потому ее можно использовать для огневой поддержки.

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«К сожалению, был один случай, когда экипаж погиб в машине. Был артиллерийский обстрел, снаряд разорвался возле машины, осколки пробили броню и сдетонировал комплект боеприпасов», — сказал военнослужащий ВСУ. Он также добавил, что все четыре члена экипажа, находившиеся внутри AMX-10 RC, погибли.

Спартанец рассказал, что эта машина имеет свои преимущества, однако она явно не подходит для штурмовых действий на передовой.

«Оружие (в машине — ред.) хорошее, приборы наблюдения очень хорошие. Но, к сожалению, там тонкая броня, и ее нецелесообразно использовать в передовой линии (в атаке — ред.)», — резюмировал майор ВСУ.

Инфографика: NV

Во время полномасштабного вторжения Украина просила у Франции присоединиться к танковой коалиции и начать поставки танков Leclerc, однако Париж не дал такого согласия. 16 февраля Эммануэль Макрон сообщил, что его страна начнет поставки первой партии легких танков AMX-10 RC в ВСУ. 15 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинские военные начали получать эти машины.