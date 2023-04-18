Украинские морпехи получили колесные танки AMX-10 RC от Франции — Резников показал видео 18 апреля, 15:21 AMX-10 RC (Фото:Скриншот видео Oleksii Reznikov/Twitter)

Украинские морские пехотинцы получили на вооружение колесные танки AMX-10 RC, переданные Францией.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во вторник, 18 апреля, опубликовав видео.

Вместе с бойцами он испытал AMX-10 — их решили назвать «снайперской винтовкой на быстрых колесах». По словам Резникова, эти современные машины помогут освободить Украине оккупированные территории.

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«Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню и Эммануэлю Макрону, с которыми я имел возможность встретиться и обсудить наши приоритеты и потребности. И, конечно, спасибо всему народу Франции за вашу мощную поддержку! Вот так выглядят свобода, равенство и братство», — заявил он.

16 марта Лекорню сообщил, что Париж передал Киеву легкие танки AMX-10 RC, не уточнив сколько именно. 14 февраля Forces Operations сообщило, что Франция отправляет в Украину первую партию из 14 AMX-10 RC. Издание писало, что украинские экипажи прошли программу обучения на этих машинах.

AMX-10 RC — французские бронеавтомобили, которые классифицируют как легкие танки. Формально это боевая машина пехоты, предназначенная для разведки в опасных условиях и даже для огневой поддержки. Она оснащена гораздо более мощным оружием, чем большинство обычных БМП — орудием калибром 105 мм.

