В Amnesty International заявили об «атаке украинских и российских троллей»

5 августа, 00:08
Агнес Калламард пожаловалась на критику организации (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Агнес Калламард пожаловалась на критику организации (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Генеральный секретарь организации Amnesty International Агнес Калламар заявила об «атаке украинских и российских троллей».

Она сообщила, что атака продолжается целый день.

«Это называется военная пропаганда и дезинформация. Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов», — заявила Калламард.

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https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1555234095982149632
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Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

Украинский офис Amnesty International сообщил, что не имеет отношения к фиксированию таких фактов и что подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Amnesty International Интернет-тролли Война в Украине Война России против Украины

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