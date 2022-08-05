В Amnesty International заявили об «атаке украинских и российских троллей»
Агнес Калламард пожаловалась на критику организации (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)
Генеральный секретарь организации Amnesty International Агнес Калламар заявила об «атаке украинских и российских троллей».
Она сообщила, что атака продолжается целый день.
«Это называется военная пропаганда и дезинформация. Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов», — заявила Калламард.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.
Украинский офис Amnesty International сообщил, что не имеет отношения к фиксированию таких фактов и что подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.
В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.
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