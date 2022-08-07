Скандальный отчет о ВСУ: в Amnesty International заявили, что «сожалеют», но ничего менять не будут 7 августа, 16:37 В Amnesty International утверждают, что своими обвинениями хотели обеспечить «защиту гражданских» (Фото:Amnesty International Polska/Facebook)

В Amnesty International заявили, что сожалеют о реакции на свой скандальный отчет с обвинениями в адрес ВСУ, но ничего в нем менять не будут.

Об этом говорится в комментарии организации, оказавшемся в распоряжении агентства Reuters.

«Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными», — заверили в организации.

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Там настаивают, что целью их отчета была якобы «защита гражданских лиц».

«Это было нашей единственной целью при публикации данного исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли», — подчеркнули в Amnesty International.

При этом прямых извинений за дискредитацию ВСУ и распространение российской пропаганды в обнародованном заявлении не оказалось.

Напомним, причиной скандала стал отчет, в котором утверждалось, что украинские военные якобы «подвергают опасности» мирных жителей, поскольку держат оборону в жилых районах городов и используют в качестве укрытий от российских обстрелов гражданскую инфраструктуру.

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Такие обвинения вызвали шквал критики не только внутри Украины, но и в остальном мире.

Британское издание The Times назвало отчет Amnesty International кремлевской пропагандой, напомнив также о ее отказе признать «узником совести» российского оппозиционера Алексея Навального, который сначала был отравлен спецслужбами РФ, а после этого отправлен за решетку по сфабрикованному делу.

В свою очередь глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила о своем увольнении из-за несогласия с отчетом о ВСУ.

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