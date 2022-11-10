Пытки и депортация гражданских. Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности 10 ноября, 17:24 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне принудительно вывозили и депортировали гражданских с оккупированных территорий Украины, что равносильно военному преступлению. Это должно расследоваться как преступление против человечности.

Об этом говорится в докладе Международной правозащитной организации Amnesty International.

Отчет организации основывается на интервью с 88 людьми. Большинство из них — гражданские лица из Мариуполя, а также из Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.



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Amnesty International собрала доказательства того, как российские и контролируемые Россией силовики не оставляли многим гражданским никакого другого выбора, кроме как выезда в РФ или на оккупированные украинские территории.



Опрошенные украинцы заявили, что российские силы фильтровали людей, которых насильно перемещали. Некоторых произвольно задерживали, избивали, пытали электрошоком и угрожали казнью. Другим отказывали в пище и воде, многих содержали в опасных условиях и переполненных камерах.

Несколько человек рассказали, что когда они оказались на территории России, на них давили с целью заставить их подать заявление на приобретение российского гражданства, или им заявляли, что их передвижение ограничено.

Кроме того, организация задокументировала частные случаи, когда детей без сопровождения, пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые уже успели добраться к относительно безопасным местам, выискивали и направляли в оккупированные Россией части Донецкой области.

По словам генерального секретаря Amnesty International Аньес Калламар, депортацию мирных жителей с оккупированных территорий необходимо квалифицировать и расследовать как преступление против человечности.



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6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.



Россия также принудительно вывозит детей, в том числе сирот, которых отдают на воспитание в российские семьи.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях, а использовала эти методы еще во время войны в Чечне.

