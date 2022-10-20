Amnesty International назвала военным преступлением российские обстрелы энергоинфраструктуры Украины 20 октября, 21:55 Amnesty International (Фото:Amnesty International Polska/Facebook)

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины — военное преступление.

Об этом заявила директор организации из Восточной Европы и Центральной Азии Мари Стразерс.

По ее словам, в AI понимают, что тактика россии преследует цель взорвать промышленное производство Украины, нарушить работу транспорта, а также посеять страх и отчаяние, лишив мирных жителей тепла, электричества и воды.

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«Прицельное уничтожение россией украинской гражданской инфраструктуры незаконно. Моральное состояние гражданского населения не является законной целью, а осуществление этих атак с единственной задачей терроризировать гражданское население является военным преступлением. Все лица, ответственные за приказы и за совершение этих преступных нападений должны быть привлечены к ответственности», — заявила Стразерс, добавив, что международное сообщество должно срочно отреагировать на эти атаки.

19 октября страна-террорист РФ снова нанесла удары по энергетическим объектам Украины. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации сообщила о попадании по Бурштынской ТЭС.

Президент Владимир Зеленский 18 октября сказал, что Россия за последнюю неделю разрушила треть электростанций в Украине и назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Скандальные решения Amnesty International: коротко

Недавно организация опубликовала отчет, в котором украинских военных обвинили в том, что их тактика ведения боевых действий якобы подвергает опасности мирных жителей. Этот отчет вызвал широкую критику как в Украине, так и в мире.

В Офисе президента накануне заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

Президент Владимир Зеленский сказал, что отчет, в котором Amnesty не упоминает многочисленные военные преступления российских оккупантов в Украине, является попыткой переложить ответственность с агрессора на жертву.



Украинский офис Amnesty International заявил, что не имеет отношения к подготовке скандального отчета и что этим занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty. Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа объявила об увольнении.

13 августа издание Deutsche Presse-Agentur сообщило, что правозащитники из Amnesty International после длительной критики пересмотрят свой отчет о войне в Украине.