«Кажется, папа умер». Amnesty International собрала 6 новых свидетельств о зверствах россиян в Киевской области 8 апреля, 21:39 Цей матеріал також доступний українською Тела жителей Бучи, эксгумированные из братской могилы (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Международная правозащитная организация Amnesty International разместила на своем сайте новые заявления очевидцев о военных преступлениях, совершенных во время оккупации российскими войсками пригородов Киева.



Следователи Amnesty International, занимающиеся реагированием на кризисные ситуации, опросили более 20 человек, некоторые из них были свидетелями ужасающего насилия и внесудебных казней, или непосредственно знали об этом.



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«Они выстрелили ему в голову»

46-летняя женщина из Богдановки рассказала, что российские войска вошли в село 7 или 8 марта, танки разместили на улицах.

Вечером 9 марта женщина, проживавшая с мужем, 10-летней дочерью и свекровью, услышала стрельбу по окнам нижнего этажа. Она и ее муж кричали, что они гражданские и безоружны. Когда они спустились вниз, двое российских солдат вытолкнули их с дочерью в котельную.

«Они заставили нас войти и захлопнули дверь. Буквально через минуту открыли дверь, спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал „нет“, так как не курил уже пару недель. Они выстрелили ему в правую руку. Другой сказал: „Прикончи его“, — и они выстрелили ему в голову. Он не сразу умер. С 21:30 до 04:00 он еще дышал, хотя и не был в сознании. Я умоляла его: „Если ты меня слышишь, пожалуйста, пошевели пальцем“. Этого не произошло. Я положила его руку себе на колено и сжала ее. У него текла кровь. Когда он сделал последний вздох, я повернулась к дочери и сказала: „Кажется, папа умер“», — рассказала женщина правозащитникам.

Сосед был свидетелем того, как российские военные ворвались в дом женщины той ночью, и подтвердил, что видел тело ее мужа в углу котельной. На следующий день женщина и ее ребенок сбежали из Богдановки. Свекровь, которой 81 год, имеет ограниченную подвижность, поэтому осталась дома.

«У моего отца было шесть больших отверстий в спине»

3 марта 18-летняя Катерина Ткачева находилась дома в Ворзеле со своими родителями. По их улице проехало несколько танков с буквой Z, которой российские войска метили свою технику во время вторжения в Украину.

Ее мать Наталья и отец Валерий вышли на улицу из подвала, где прятались, сказав Катерине оставаться на месте. Затем девушка услышала выстрелы.

Валерий и Наталья Ткачевы / Фото: Amnesty International

«Как только танки проехали, я перепрыгнула через забор к соседнему дому. Хотела проверить, живы ли они. Я глянула через забор и увидела, что мама лежит на спине на одной стороне дороги, а отец лежал лицом вниз на противоположной. Я рассмотрела дыры в его пальто. На следующий день я подошла к ним. У отца было шесть больших отверстий в спине, у мамы — одно поменьше, в груди», — рассказала она Amnesty International.

По ее словам, родители были одеты в штатское, оружия у них не было. 10 марта волонтер, участвовавший в эвакуации, помог Катерине покинуть Ворзель. Он подтвердил, что видел тела ее родителей на улице возле их дома. На видео, проверенном Amnesty International, можно увидеть, как два человека пишут имена родителей Катерины, даты их рождения и смерти на куске картона, а затем кладут его рядом с телами, накрытыми одеялами.

«Нас заметили и сразу открыли огонь»

В первые дни российской оккупации Гостомеля Тарас Кузьмак разъезжал по городу, доставляя продукты и лекарства в бомбоубежища, где собирались мирные жители.

В 13:30 3 марта он находился с мэром города Юрием Прилипко и еще двумя мужчинами, когда их автомобиль попал под обстрел со стороны крупного жилого комплекса, захваченного российскими войсками. Мужчины попытались выпрыгнуть из машины, но один из них, Иван Зоря, был убит сразу, а раненый Прилипко упал на землю. Тарас Кузьмак и еще один выживший несколько часов прятались за экскаватором, пока продолжалась стрельба.

Надпись на дверях многоквартирного дома в Буче / Фото: Oleksii Tarasevich/Handout via REUTERS

«Они заметили нас и сразу же открыли огонь, предупреждения не было. Я слышал только голос мэра. Я понял, что он ранен, но не знал, смертельно ли. Я просто попросил его лежать спокойно, не двигаться… В нас снова стреляли около 15:00, а примерно через полчаса я понял, что он не подает признаков жизни. Есть специфическое дыхание человека, которое бывает только перед смертью, его последний вздох. Ивану Зоре оторвало голову, думаю, что-то крупнокалиберное использовали», — свидетельствовал Кузьмак.

Двое других жителей Гостомеля рассказали следователям, что видели тело Юрия Прилипко возле церкви, когда несколько дней спустя устроили его импровизированные похороны. Их земляки подтвердили, что незадолго до смерти Прилипко на гражданском автомобиле развозил еду и лекарства по городу.

Смерть и изнасилование

Женщина из села к востоку от Киева рассказала Amnesty International, что 9 марта двое российских солдат вошли в ее дом, убили мужа, а затем неоднократно изнасиловали ее под дулом пистолета, пока ее маленький сын прятался в котельной неподалеку. Женщине удалось сбежать из села на подконтрольную Украине территорию вместе с ребенком.



«Жертвы должны знать, что международное сообщество полно решимости привлечь виновных к ответственности за все страдания», — Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International





Ужас в Буче

Милена, 24-летняя жительница Бучи, сообщила правозащитникам, что видела возле своего дома тело женщины, которая жила по соседству. Мать убитой рассказала Милене, что ее застрелили в первые дни вторжения, когда она просто смотрела через забор на российскую военную машину. Лаборатория Crisis Evidence Lab Amnesty International независимо проверила видеозапись, подтверждающую местонахождение неглубокой могилы, в которой была похоронена женщину.



«Нашли за гаражами»

Владимир Захлюпаный и его жена бежали из Гостомеля в первые дни вторжения, но их 39-летний сын Сергей решил остаться.

Сначала они каждый день общались по телефону, Сергей рассказывал о серьезных боях в городе. 4 марта Владимир не смог связаться с сыном. Друзья, оставшиеся в городе, попытались найти Сергея и направились к зданию, где он укрывался в подвале.

«Когда они расспросили соседей, те сказали, что 13 марта моего сына увели [из подвала] россияне. Пошли искать Сергея, нашли его за гаражами того же дома… Сказали, что ему прострелили голову», — сказал Владимир.

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