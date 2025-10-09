В Донецкой области в четверг, 9 октября, была повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса между Русиным Яром и Яблоновкой Ильиновской громады. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОГА.

Как указано в публикации, жизни людей ничего не угрожает. ОГА отметила, что транспортировку аммиака по этому участку остановили еще с 2014 года.

Донецкая облгосадминистрация сообщила, что заметно белый дым. Это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, которая будет продолжаться до падения избыточного давления, что может занять несколько дней.

Реклама

ОГА подчеркнула, что обследовать место обстрела невозможно, поскольку это — временно оккупированная территория.

«Ветер юго-восточный, до 5 м/с; распространение облака — в направлении Дружковки, возможен запах. Причин для чрезмерной реакции нет. В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить пребывание на улице — это превентивный шаг. Официальные службы будут информировать об изменениях», — говорится в сообщении.

Перед этим Минобороны страны-агрессора России публиковало видео подрыва аммиакопровода. Там традиционно обвинили во всем украинских военных, мол, так Силы обороны Украины пытались остановить наступление армии РФ.