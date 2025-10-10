Силы поддержки ВСУ заявили, что в четверг, 9 октября, в результате артиллерийского обстрела российская армия повредила оборудование сателлитного поста секционирования на линейной части магистральной ветки аммиакопровода Одесса — Тольятти .

Об этом сообщил отдел коммуникаций Командования Сил поддержки.

Военные отметили, что после остановки транспортировки жидкого аммиака с 2014 года на поврежденном участке трубопровода находилось небольшое количество технического аммиака.

По данным от подразделений Сил обороны Украины, сегодня по состоянию на 12 часов дня на направлении ухудшения качества воздуха или наличия запаха аммиака не фиксировали.

Силы поддержки сообщили, что предварительное обследование места повреждения аммиакопровода невозможно провести, поскольку он находится на линии боевого соприкосновения. Поэтому подразделения радиационной, химической, биологической разведки собирают данные путем мониторинга с применением БпЛА.

«Учитывая неоднократные факты повреждения аммиакопровода, командирами всех уровней применяются действенные меры защиты личного состава для действий в условиях химического заражения. Сложившаяся обстановка в значительной степени не будет влиять на выполнение задач Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Текущую ситуацию мониторит вертикаль сил наблюдения и контроля войск радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВСУ.

9 октября минобороны страны-агрессора России опубликовало видео подрыва аммиакопровода Одесса — Тольятти. Там традиционно обвинили во всем украинских военных, мол, так Силы обороны Украины пытались остановить наступление армии РФ.

Позже Донецкая ОГА сообщила, что в Донецкой области была повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода Одесса — Тольятти между Русиным Яром и Яблоновкой Ильиновской громады.