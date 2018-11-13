Американский газ. Когда США начнут поставки в Украину

Соединенные Штаты Америки выступают против строительства Россией газопроводов в обход Украины. Речь идет, в частности, о Северном потоке-2 и Турецком потоке. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Государство с энергетическим потенциалом

Граждане Европы и, в частности, Украины не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника, заявил министр энергетики США Рик Перри. С официальным визитом он приезжал в Украину. Перри отметил, что США готовы способствовать энергетической независимости Украины. Ведь США сегодня занимают первое место в мире по производству нефти и газа.

США не могут противодействовать построению российских потоков газа

В Соединенных Штатах считают Украину государством с большим потенциалом в сфере энергетики. Украина, по словам министра Перри, может стать европейским Техасом. Штат Техас богат природными ресурсами и является крупнейшим сельскохозяйственным и промышленным штатом в США. Штат является главным поставщиком нефти в стране.

Американский чиновник провел переговоры с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом и сообщил, что украинские недра и американские технологии могут дать серьезный экономический рывок для обеих стран.

Американский министр энергетики Рик Перри заявил, что США помогут Украине диверсифицировать источники поставок ядерного топлива и утилизации ядерных отходов.

Премьер Владимир Гройсман отметил, что во время энергетической войны с РФ именно помощь США стала чрезвычайно важной.

Азиатский рынок

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев скептически относится к таким заявлениям, поскольку считает, что в ближайшее время не стоит ожидать существенных шагов США в содействии увеличению добычи углеводородов в Украине или противодействия строительству газопроводов в обход Украины.

В то же время он отмечает, что противодействовать построению российских потоков США не в состоянии, потому что нужно время вводить санкции против транснациональных компаний и тем самым противодействовать собственным интересам. Эксперт также не исключает, что США и будут конкурировать в Европе с Россией как поставщик энергоресурсов.

"В лучшем случае инфраструктуру, которая сможет обеспечить вкрапления американского сланцевого газа, удастся закончить где-то после 2020 года. Именно тогда могут начаться не тестовые поставки, как сейчас, а довольно существенные поставки американского сжиженного газа на европейский континент. Но наиболее привлекательным рынком для амеркианских поставок является азиатский рынок", - сказал Рябцев.

Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в ядерной безопасности, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.