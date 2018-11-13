13 ноября 2018, вторник

Американский газ. Когда США начнут поставки в Украину

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Министр энергетики США Рик Перри отметил, что Америка готова способствовать энергетической независимости Украины

Министр энергетики США Рик Перри отметил, что Америка готова способствовать энергетической независимости Украины

Соединенные Штаты Америки выступают против строительства Россией газопроводов в обход Украины. Речь идет, в частности, о Северном потоке-2 и Турецком потоке. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Государство с энергетическим потенциалом

Граждане Европы и, в частности, Украины не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника, заявил министр энергетики США Рик Перри. С официальным визитом он приезжал в Украину. Перри отметил, что США готовы способствовать энергетической независимости Украины. Ведь США сегодня занимают первое место в мире по производству нефти и газа.

США не могут противодействовать построению российских потоков газа

В Соединенных Штатах считают Украину государством с большим потенциалом в сфере энергетики. Украина, по словам министра Перри, может стать европейским Техасом. Штат Техас богат природными ресурсами и является крупнейшим сельскохозяйственным и промышленным штатом в США. Штат является главным поставщиком нефти в стране.

Американский чиновник провел переговоры с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом и сообщил, что украинские недра и американские технологии могут дать серьезный экономический рывок для обеих стран.

Американский министр энергетики Рик Перри заявил, что США помогут Украине диверсифицировать источники поставок ядерного топлива и утилизации ядерных отходов.

Премьер Владимир Гройсман отметил, что во время энергетической войны с РФ именно помощь США стала чрезвычайно важной.

Азиатский рынок

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев скептически относится к таким заявлениям, поскольку считает, что в ближайшее время не стоит ожидать существенных шагов США в содействии увеличению добычи углеводородов в Украине или противодействия строительству газопроводов в обход Украины.

В то же время он отмечает, что противодействовать построению российских потоков США не в состоянии, потому что нужно время вводить санкции против транснациональных компаний и тем самым противодействовать собственным интересам. Эксперт также не исключает, что США и будут конкурировать в Европе с Россией как поставщик энергоресурсов.

"В лучшем случае инфраструктуру, которая сможет обеспечить вкрапления американского сланцевого газа, удастся закончить где-то после 2020 года. Именно тогда могут начаться не тестовые поставки, как сейчас, а довольно существенные поставки американского сжиженного газа на европейский континент. Но наиболее привлекательным рынком для амеркианских поставок является азиатский рынок", - сказал Рябцев.

Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в ядерной безопасности, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

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