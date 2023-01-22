Делегация американских военных и экспертов посетила освобожденный Изюм 22 января, 18:05 Американские военные и эксперты посетили Изюм Харьковской области (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

В воскресенье, 22 января, делегация военных и экспертов из США посетила деоккупированный Изюм Харьковской области для ознакомления с ситуацией безопасности в регионе.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Вместе с генералом армии США Китом Келлогом и делегацией американских военных и военных экспертов посетили освобожденный от оккупантов Изюм», — написал Синегубов в соцсетях.

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Американские партнеры увидели масштабы разрушений, вызванных российскими обстрелами и оккупацией, ознакомились с доказательствами российских военных преступлений на Харьковщине.



Синегубов отметил, что, несмотря на огромные разрушения и поврежденную критическую инфраструктуру, Изюм шаг за шагом восстанавливает нормальную жизнь.

«В город возвращаются люди и возобновляют работу предприниматели», — отметил председатель ОВА.

По его словам, с американскими партнерами на месте обсудили вопросы дальнейшего восстановления Изюма, безопасность и гуманитарную ситуацию в регионе, отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере.

Изюм был освобожден 10 сентября 2022 года в ходе контрнаступательной операции ВСУ в Харьковской области. Город сильно разрушен в результате российских обстрелов и оккупации — там повреждено 80% зданий.

В окрестностях Изюма были найдены массовые захоронения мирных украинцев и украинских военнослужащих, в том числе со следами пыток.