Американская компания заявила о подготовке мощной кибератаки хакеров на Украину

Американская компания - производитель сетевого оборудования Cisco и ее подразделение по кибербезопасности Talos сообщили, что хакеры готовят масштабную кибератаку против Украины.

В заявлении на официальном сайте компании говорится, что с 8 мая фиксируются случаи заражения вредоносной программой VPNFilter.

Специалисты из Talos отмечают, что зафиксировали заражение порядка 500 тысяч устройств как минимум в 54 странах мира.

Код VPNFilter похож на код вирусов, которые разработали хакеры из BlackEnergy. Им приписывается авторство вируса Petya и его модификаций, которые использовались для атаки на аэропорты, сетевые, энергетические компании и правительственные учреждения в Украине.

Ранее в СБУ заявили, что хакеры могут готовить кибератаку на украинские государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов.

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