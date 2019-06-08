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Алло, ваш сын в полиции: члены мошеннической группы до суда будут под стражей

Сегодня, 09:40
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Алло, ваш сын в полиции: члены мошеннической группы до суда будут под стражей - фото

НВ

Купянский горрайонный суд Харьковской области оставил под стражей членов мошеннической группы, которых подозревают в выманивании денег по схеме «ваш сын в полиции».

Все четыре подозреваемых имеют право внести залог в размере миллиона гривен, и ждать суда на свободе.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской прокуратуры.

По предварительной информации, организовал группу 26-летний уроженец Купянска, который сейчас находится в тюрьме на временно оккупированной территории Луганской области. В 2011 году его осудили на 13 лет за убийство, разбои и кражи.

В мошеннической группе находились еще четверо человек: две женщины и два мужчины.

Они звонили пожилым жителям Купянска, представлялись правоохранителями и сообщали, что их внуки или дети попали в беду и могут быть привлечены к уголовной ответственности, и требовали с пенсионеров денег.

После того, как пенсионеры соглашались, к ним домой приезжала участница группы, которая представлялась работником полиции и забирала деньги.

В течение января-мая 2019 года таким образом участники группы обманули 10 человек в возрасте от 70 до 91 года. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 230 тыс. грн.

За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги:   Харьковская область

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