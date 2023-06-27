Жену «слуги народа» Торохтия уволили с должности советницы гендиректора предприятия Антонов 27 июня, 21:34 Алина Левченко и Богдан Торохтий (Фото:Алина Левченко / Facebook)

Государственное предприятие Антонов уволило с должности советницы генерального директора Алину Левченко — супругу народного депутата Богдана Торохтия.

Об этом сообщает пресс-служба Антонов.

Других деталей там не раскрыли.

«ГП Антонов сообщает, что с сегодняшнего дня, 27 июня, трудовой договор с Левченко Алиной Витальевной, советницей генерального директора, разорван», — говорится в сообщении.

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26 июня журналисты Bihus.info сообщили, жена нардепа от Слуги народа Богдана Торохтия — Алина Левченко в августе 2022 года приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр.

