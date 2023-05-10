«Из-за попадания ракеты сгорела документация». Алина Михайлова из Волков Да Винчи объясняет, для чего армии электронный документооборот 10 мая, 08:58 Украинская армия должна перейти на электронный документооборот ради удобства, а также для сохранения данных, считает Алина Михайлова (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Вся медицинская документация для бойцов, получивших ранения на фронте, должна быть в электронном формате. Об этом в интервью NV рассказала Алина Михайлова, руководитель медслужбы Ульф батальона Волков Да Винчи.

Перевод документооборота в электронный формат уменьшит количество бюрократических преград, с которыми вынуждены сталкиваться сегодня украинские военнослужащие после получения ранения на фронте, считает она.

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«Сегодня все это до сих пор в виде бумажек. Никакой электронной документации, в компьютере — об этом речь не идет. Это все бумажки, выписки, штампы — от руки записывается. До нашей армии ничего электронного пока не дошло, к сожалению», — подчеркнула Алина Михайлова.

В качестве примера того, каким образом это можно было бы изменить, военнослужащая приводит армии стран НАТО, где необходимая документация ведется в компьютерах. Она объясняет: электронный документооборот не только облегчит поиск необходимой информации, но и позволит сохранить документы, которые в бумажном виде могут быть уничтожены.

«Например, был момент, когда из-за попадания ракеты полностью сгорела документация. Ее восстанавливать — колоссальная работа. Если бы это было автоматизировано, [оцифровано], оно бы сохранилось. Но сегодня мы имеем сгоревшие бумаги, потому что обстреливают штабы, обстреливают командные пункты, и эти бумаги сгорают. Потом нигде не докажешь, где они делались и кем выдавались», — пояснила Алина Михайлова.

Напомним, Министерство обороны Украины тестирует систему электронной записи к врачам для ликвидации очередей при прохождении военно-врачебных комиссий. Проект запустили в тестовом режиме в пяти городах: Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе.