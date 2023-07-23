Алименты на содержание родителей: в каких случаях дети должны платить, а кто освобожден от выплат 23 июля, 08:50 В каких случаях дети должны содержать своих родителей (Фото:Mikita Yo\unsplash)

В Украине есть случаи, когда совершеннолетние дети должны платить алименты родителям.

Об этом рассказали в Министерстве юстиции.

В каких случаях дети должны содержать своих родителей

Взрослые дети должны содержать своих родителей. Это закреплено статьей 51 Конституции Украины и статьей 202 Семейного кодекса Украины.

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Совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей при двух условиях:

— родители нетрудоспособные (лица, достигшие пенсионного возраста, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом);

— родители нуждаются в материальной помощи (лица, которые не имеют возможности обеспечить свое достойное существование из-за отсутствия пенсии или ее низкого размера).

Следует обратить внимание на то, что:

— обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей;

— потребность материальной помощи заключается в том, что родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсии или ее низкого размера, а также в связи с отсутствием у них других источников существования;

— нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды I, II и III групп (статья 1 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании).

Что делать родителям, если дети отказываются платить алименты

Если совершеннолетняя дочь, сын не оказывают материальную помощь добровольно, родители имеют право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов.

Иск о взыскании алиментов может быть подан к одному, нескольким или всем детям вместе.

К исковому заявлению следует приложить доказательства, обосновывающие исковые требования (взыскание алиментов), например, документы, подтверждающие доводы истца о необходимости материальной помощи.

Суд определяет размер алиментов на родителей в денежной сумме и (или) в доле от заработка (дохода) с учетом материального и семейного положения сторон.

Также кроме уплаты алиментов, дети обязаны участвовать в дополнительных расходах на родителей, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью, немощностью. Если родители не получают помощи по дополнительным расходам, они имеют право обратиться в суд.

Когда дети освобождаются от уплаты алиментов на родителей

Но есть случаи, когда дети не обязаны платить алименты своим пожилым родителям.

Так, если судом будет установлено, что мать, папа уклонялись от выполнения родительских обязанностей, дети могут быть освобождены от обязанности предоставлять родителям содержание.

Если мать, отец были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены, обязанность содержать мать, отца у дочери, сына, в отношении которых они были лишены родительских прав, не возникает.

Дети освобождаются судом от обязанности содержать родителей, если установлено, что они не платили алименты на содержание ребенка, что привело к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три года, и такая задолженность непогашена на момент принятия судом решения об определении размера алиментов на родителей.