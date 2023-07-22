Алименты на ребенка во время войны: можно ли не платить, минимальный и максимальный размер выплат 22 июля, 08:15 Размер алиментов на ребенка в 2023 году (Фото:ilixe48 / Depositphotos)

Размер алиментов в Украине зависят от размера прожиточного минимум. Кроме этого, суммы зависят от возраста детей и заработка плательщика алиментов.

Какой минимальный размер алиментов в Украине

Минимальный размер алиментов определяется с помощью прожиточного минимума. Поэтому сумма алиментов не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума.

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По состоянию на 2023 год прожиточный минимум остается на уровне 2022 года, а именно: для детей до 6 лет — 2 272 гривен, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2 833 гривен.

В соответствии с этим, минимальный размер алиментов в 2023 году составляет:

— в возрасте до 6 лет — 1 136 гривен;

— в возрасте от 6 до 18 лет — 1 416,50 гривны;

— в возрасте от 18 до 23 лет (если ребенок продолжает учиться) — 1 342 гривен.

Напоминаем, что в Украине есть гарантированный размер алиментов на одного ребенка, то есть минимальный размер, и рекомендованный размер алиментов.

По первому — сумма алиментов, которую платит отец или мать в случае низких доходов, должна составлять не менее 50% от прожиточного минимума. А вот по второму — сумму для ребенка соответствующего возраста устанавливает суд в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

Сколько составляет максимальный размер алиментов

Один из родителей может добровольно выплачивать алименты на ребенка, а их сумму определить по договоренности. Максимальная сумма может составлять:

— на ребенка до 6 лет — 22 720 гривен;

— на ребенка от 6 лет до 18 лет — 28 330 гривны.

Можно ли не платить алименты во время действия военного положения

Военное положение не снимает обязанности платить алименты, даже если у плательщика официально нет никаких доходов. Однако есть некоторые послабления. Временно, на период войны, действуют следующие послабления:

— взыскание на зарплату, пенсию, стипендию и другие доходы должника — временно не подлежат принудительному взысканию (исключение — должники, которые являются гражданами россии);

— сроки исполнительного производства прерываются и устанавливаются со дня прекращения или отмены военного положения

— исполнительные производства и принятия мер принудительного исполнения решений на территориях административно-территориальных единиц, временно оккупированных Россией, в период такой оккупации не осуществляются.

Однако в любом случае остается начисление и взыскание пени за просрочку уплаты алиментов. Таким образом, даже при отсутствии взысканий во время военного положения неуплаченные суммы алиментов накапливаются как долг, вместе с пеней, которые потом придется оплатить.