Алименты на ребенка во время войны: можно ли не платить, минимальный и максимальный размер выплат
Размер алиментов на ребенка в 2023 году (Фото:ilixe48 / Depositphotos)
Размер алиментов в Украине зависят от размера прожиточного минимум. Кроме этого, суммы зависят от возраста детей и заработка плательщика алиментов.
Какой минимальный размер алиментов в Украине
Минимальный размер алиментов определяется с помощью прожиточного минимума. Поэтому сумма алиментов не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума.
По состоянию на 2023 год прожиточный минимум остается на уровне 2022 года, а именно: для детей до 6 лет — 2 272 гривен, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2 833 гривен.
В соответствии с этим, минимальный размер алиментов в 2023 году составляет:
— в возрасте до 6 лет — 1 136 гривен;
— в возрасте от 6 до 18 лет — 1 416,50 гривны;
— в возрасте от 18 до 23 лет (если ребенок продолжает учиться) — 1 342 гривен.
Напоминаем, что в Украине есть гарантированный размер алиментов на одного ребенка, то есть минимальный размер, и рекомендованный размер алиментов.
По первому — сумма алиментов, которую платит отец или мать в случае низких доходов, должна составлять не менее 50% от прожиточного минимума. А вот по второму — сумму для ребенка соответствующего возраста устанавливает суд в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.
Сколько составляет максимальный размер алиментов
Один из родителей может добровольно выплачивать алименты на ребенка, а их сумму определить по договоренности. Максимальная сумма может составлять:
— на ребенка до 6 лет — 22 720 гривен;
— на ребенка от 6 лет до 18 лет — 28 330 гривны.
Можно ли не платить алименты во время действия военного положения
Военное положение не снимает обязанности платить алименты, даже если у плательщика официально нет никаких доходов. Однако есть некоторые послабления. Временно, на период войны, действуют следующие послабления:
— взыскание на зарплату, пенсию, стипендию и другие доходы должника — временно не подлежат принудительному взысканию (исключение — должники, которые являются гражданами россии);
— сроки исполнительного производства прерываются и устанавливаются со дня прекращения или отмены военного положения
— исполнительные производства и принятия мер принудительного исполнения решений на территориях административно-территориальных единиц, временно оккупированных Россией, в период такой оккупации не осуществляются.
Однако в любом случае остается начисление и взыскание пени за просрочку уплаты алиментов. Таким образом, даже при отсутствии взысканий во время военного положения неуплаченные суммы алиментов накапливаются как долг, вместе с пеней, которые потом придется оплатить.