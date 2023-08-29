Судью Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца в Киеве, временно отстранили от осуществления правосудия 29 августа, 12:47 Место ДТП и Lexus судьи (Фото:ГБР)

Высший совет правосудия снова временно отстранил судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве, от осуществления правосудия.

Об этом ВСП сообщил во вторник, 29 августа.

Там объяснили, что приняли такое решение «в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного преступления».

Видео дня

Впервые Высший совет правосудия отстранил Тандыра 2 июня, а 18 июля продлил отстранение до 26 августа на время досудебного расследования.



В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога. 18 августа Печерский суд оставил судью под стражей до 9 сентября.

Читайте также: Жена сбитого на блокпосте нацгвардейца нашла на счету анонимные переводы от семьи судьи Тандыра

10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии.