Грозит до десяти лет тюрьмы. Дело Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца на блокпосту в Киеве, направлено в суд 21 августа, 15:23 Тандыр сбил военнослужащего на блокпосту в Киеве, он погиб на месте (Фото:ГБР)

Обвинительный акт по делу судьи Алексея Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве, направлен в суд.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, обвинительный акт в уголовном производстве передан в Святошинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Тандыра подозревают в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии (ч. 3 ст. 286−1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до десяти лет.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 9 сентября текущего года включительно.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице.

Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.

10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии. По словам адвоката семьи Бондаренко, Тандыр пытался сфальсифицировать алкогольную экспертизу, поэтому вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, но алкоголь нашли и там.

Жена военного Анна Бондаренко сообщала, что нашла на своем банковском счете анонимные переводы от семьи Тандыра, и заявила, что планирует вернуть деньги.

На заседании суда адвокат семьи погибшего нацгвардейца привез 18 тысяч гривен, которые прислала семья судьи Алексея Тандыра, однако его адвокат брать деньги отказался.