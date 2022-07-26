Про жабу и гадюку. Соратника Гиркина бросили «на подвал» за растление несовершеннолетней 26 июля, 17:32 Алексей Селиванов позиционировал себя как «православный активист» (Фото:Денис Казанский)

Прокремлевского террориста Алексея Селиванова, который вместе с российским военным преступником Игорем Гиркиным участвовал в 2014 году в захвате части Донбасса, обвинили в растление несовершеннолетней.

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Селиванов был отправлен в Запорожскую область, однако спустя какое-то время был задержан своими же сообщниками.

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В чем именно оккупанты обвинили так называемого «героя новороссии», являющегося к тому же активным «православным активистом», не сообщалось, однако Гиркин в итоге раскрыл, что причиной стали его сексуальные отношения с 17-летней девушкой, которую он насильно удерживал в квартире.

«Неделю пытался выяснить ситуацию с Селивановым, которого обвинили в педофилии», — пожаловался он в своем видеоблоге.

Эту же информацию о 42-летнем пособнике российских захватчиков подтвердил и диакон РПЦ Андрей Кураев.

Фото: Денис Казанский/Facebook

«Немыслимо! Кто мог представить такое. Русский нацист — и вдруг педофил! Поехавший психопат оказался извращенцем. Ну дела!», — добавил Казанцев.

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