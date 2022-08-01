Расследование гибели Вадатурского в результате российского обстрела: генпрокурор озвучил одну из версий

1 августа, 21:07
Владелец компании Нибулон Алексей Вадатурский (Фото:Журнал НВ)

Владелец компании Нибулон Алексей Вадатурский (Фото:Журнал НВ)

Целенаправленное убийство российскими оккупантами владельца крупнейшей в Украине зерноторговой компании Нибулон Алексея Вадатурского является одной из версий следствия.

Об этом сказал новый генеральный прокурор Андрей Костин в эфире всеукраинского телемарафона в понедельник, 1 августа.

«Действительно, сейчас одна из версий — целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей», — сообщил Костин.

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Он добавил, что, когда у Офиса генпрокурора будет больше информации, ее опубликуют при условии, что это не повредит дальнейшему расследованию.

В ночь на 31 июля во время массированных обстрелов Николаева российскими оккупантами погиб герой Украины, владелец самой крупной в стране зерноторговой компании Нибулон Алексей Вадатурский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что считает гибель главы Нибулона продуманным и организованным Россией умышленным убийством.

Могли ли Алексея Вадатурского целенаправленно убить ракетой в Николаеве? – Олег Деренюга, НикВести

https://www.youtube.com/embed/gPnintrAr-w
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Николаев Нибулон Военные преступления РФ Алексей Вадатурский Офис генерального прокурора Андрей Костин Война России против Украины

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