Расследование гибели Вадатурского в результате российского обстрела: генпрокурор озвучил одну из версий 1 августа, 21:07 Владелец компании Нибулон Алексей Вадатурский (Фото:Журнал НВ)

Целенаправленное убийство российскими оккупантами владельца крупнейшей в Украине зерноторговой компании Нибулон Алексея Вадатурского является одной из версий следствия.

Об этом сказал новый генеральный прокурор Андрей Костин в эфире всеукраинского телемарафона в понедельник, 1 августа.



«Действительно, сейчас одна из версий — целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей», — сообщил Костин.

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Он добавил, что, когда у Офиса генпрокурора будет больше информации, ее опубликуют при условии, что это не повредит дальнейшему расследованию.

В ночь на 31 июля во время массированных обстрелов Николаева российскими оккупантами погиб герой Украины, владелец самой крупной в стране зерноторговой компании Нибулон Алексей Вадатурский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что считает гибель главы Нибулона продуманным и организованным Россией умышленным убийством.

Могли ли Алексея Вадатурского целенаправленно убить ракетой в Николаеве? – Олег Деренюга, НикВести https://www.youtube.com/embed/gPnintrAr-w

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