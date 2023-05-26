Судье, который насмерть сбил нацгвардейца в Киеве, грозит 10 лет тюрьмы. ГБР расследует дело 26 мая, 10:03 Судью. который насмерть сбил нагвардейца, задержали (Фото:ГБР)

Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства ДТП на блокпосте в Киеве с участием главы Макаровского районного суда Алексея Тандыры, который насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца.

Как рассказали в ГБР, по предварительным данным, около полуночи в пятницу, 26 мая, судья, который был за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Нацгвардии. От полученных травм последний погиб на месте.

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После задержания судья отказался проходить осмотр в больнице, где его хотели проверить на состояние опьянения. Сейчас принимают процессуальные меры, чтобы принудительно собрать у него биологические образцы. Назначили необходимые судебные экспертизы.

В уголовном производстве по ч. 3 ст. 286−1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего — начали досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее УП сообщила, что речь идет о главе Макаровского райсуда Киевской области Алексее Тандыре, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Lexus, двигаясь по проспекту Берестейскому, сбил насмерть 23-летнего нацгвардейца.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР