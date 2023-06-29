Смертельное ДТП в Киеве: результатов теста на алкоголь судьи Тандыра нет уже месяц, адвокаты погибшего считают, что на экспертов давят 29 июня, 13:32 В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:t.me/kyiv_pro_office)

У правоохранителей до сих пор нет результатов анализов теста на содержание алкоголя в крови судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Киеве, в результате которого погиб нацгвардеец.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника, информация об отсутствии результатов анализов актуальна по состоянию на среду, 28 июня. И это при том, что биологические образцы у судьи отобрали еще 27 мая — более месяца назад.

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Тогда в ГБР говорили, что результаты исследования «будут через несколько дней».

Старший партнер адвокатского объединения AVER LEX Виталий Сердюк заявил Бабелю, что адвокаты семьи погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко подозревают, что результаты тестов на алкоголь, которые взяли у Тандыра, будут отрицательными. Они считают, что на экспертов давят.

Тандыра останется под стражей без возможности внесения залога до 21 июля.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыра насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

Он подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.