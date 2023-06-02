ВСП временно отстранил судью Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца

2 июня, 11:07
Поделиться:
В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

В пятницу, 2 июня, Высший совет правосудия (ВСП) отстранил от правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

Читайте также:
Смерть на шоссе. Что известно о ночном ДТП в Киеве, погибшем нацгвардейце, главе суда, который был за рулем, и других авариях с участием судей

После задержания, по словам сотрудников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

Видео дня

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

Он подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Тандыру грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   ДТП Алексей Тандыр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X