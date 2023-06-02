ВСП временно отстранил судью Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца 2 июня, 11:07 В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

В пятницу, 2 июня, Высший совет правосудия (ВСП) отстранил от правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам сотрудников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

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27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

Он подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Тандыру грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.